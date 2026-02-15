Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II heimste der SV Plötzkau 1921 am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Louis Albrecht (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lenny Fleck den Ball ins Netz (37.).

Minute 37 SV Plötzkau 1921 auf Augenhöhe mit SG Sargstedt / Germania HBS II – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Nur fünf Minuten später konnte Jamie Luca Meißner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (82.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fleck, Gelbke, Fromme, Meißner, Popp, Weise, Querfurt, Fricke, Felgenträger, Rückert (55. Braune)

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Michl, Hartmann (41. Schindler), Hotopp, Albrecht, Natow, Schneider, Herbst, Bönicke, Gebauer, Roßmann

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34