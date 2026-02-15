Am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II gelang dem SV Plötzkau 1921 ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über die SG Sargstedt / Germania HBS II.

SV Plötzkau 1921 holt sich engen Triumph gegen SG Sargstedt / Germania HBS II mit 3:2

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

In Minute 23 schoss Louis Albrecht das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Halberstädter konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lenny Fleck der Torschütze (37.).

Minute 37 SV Plötzkau 1921 und SG Sargstedt / Germania HBS II im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Bereits fünf Minuten darauf konnte Jamie Luca Meißner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (82.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Weise, Fromme, Fricke, Querfurt, Felgenträger, Fleck, Meißner, Popp, Gelbke, Rückert (55. Braune)

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Herbst, Albrecht, Schneider, Bönicke, Hartmann (41. Schindler), Gebauer, Michl, Hotopp, Roßmann, Natow

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34