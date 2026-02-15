Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II heimste der SV Plötzkau 1921 am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

SV Plötzkau 1921 sichert sich engen 3:2-Erfolg gegen SG Sargstedt / Germania HBS II

Plötzkau/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag 3:2 (1:1) getrennt.

In Minute 23 schoss Louis Albrecht das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Halberstädter konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lenny Fleck der Torschütze (37.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Plötzkau 1921 gegen SG Sargstedt / Germania HBS II – 37. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Jamie Luca Meißner den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (82.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fleck, Fromme, Weise, Meißner, Rückert (55. Braune), Felgenträger, Popp, Fricke, Gelbke, Querfurt

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Herbst, Schneider, Albrecht, Natow, Bönicke, Roßmann, Hotopp, Hartmann (41. Schindler), Michl, Gebauer

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34