Eine bittere Schlappe erlitt der Bischofswerdaer FV 1 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 211 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Bischofswerda/MTU. Vor 211 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2) gegen Freital eine Niederlage eingestehen müssen.

Finn Heidler (SC Freital) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Die Freitaler waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Heidler.

In der 61. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Freital kassierte jetzt einmal Gelb. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Seyfert den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Freitaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Krautschick, Weiß, Fromm, Rettig (75. Goebel), Reh, Bürger (46. Born), Ohnesorge (46. Hecker), Scholze (87. Baum), Krause (87. Dolla)

SC Freital: Kamenz – Horschig, Frenzel, Heidler (90. Seyfert), Von Brezinski, Michael, Tänzer (81. Menz), Schiemann (71. Hendrich), Wermann (46. Böcker), Adler, Fluß (71. Schulze)

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211