Mit einer Niederlage für den SV Stahl Thale endete der 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode mit 1:2 (1:0).

Thale/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Thaler Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Louis Matthias Maurer für Thale traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Thaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Mika Jan Hartrampf der Torschütze (73.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

SV Stahl Thale Kopf an Kopf mit SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – 1:1 in Minute 73

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Wayne Odhiambo Beti den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte (80.). Die Gegner von der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

SV Stahl Thale: Uelsekopf – C. Könnecke, Grasemann, D. Könnecke (88. Frohwein), Quasthoff, Bleck (46. Ahrend), Maurer, Leifholz, Böhnstedt, Schröder, Gohlke (79. Ilgeroth)

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Melms (37. Hartrampf), Mahring, Jackisch, Meyer (72. Zweckinger), Elsner (35. Nowak), Ziesing, Gabriel, Fischer, Rosplesch, Beti

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (2.), 1:1 Mika Jan Hartrampf (73.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (80.); Schiedsrichter: Robert Gnade (Halberstadt); Zuschauer: 105