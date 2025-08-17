Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: In der Partie am Sonntag war der SV Stahl Thale gegenüber dem SV Einheit Bernburg machtlos und wurde mit 2:4 (1:1) vom Platz gefegt.

Thale/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Stahl Thale und der SV Einheit Bernburg am Sonntag 2:4 (1:1) getrennt.

William Kohl (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Mika Gohlke (15.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Stahl Thale gegen SV Einheit Bernburg – 15. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Maurice Lorenz/Bernburg (51.), gefolgt von Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg) in Minute 68 und Hannes Mario Kersten (SV Einheit Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Bereits vier Minuten darauf konnte Antonius Bleck (Thale) den Ball über die Linie bringen (89.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Thaler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SV Einheit Bernburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Maurer (89. Gruhn), Gohlke (89. Ahrend), Leifholz (46. Bleck), Quasthoff, Serafin, Grasemann, Frohwein, D. Könnecke, Schröder (46. C. Könnecke), Böhnstedt

SV Einheit Bernburg: Malz – Krug, Münzer, Scheffler, Schaaf, Kumbu, Kohl (37. Fleck), Letz (21. Kommritz), Lorenz, Zavatta (57. Lampe), Kersten

Tore: 0:1 William Kohl (8.), 1:1 Mika Gohlke (15.), 1:2 Maurice Lorenz (51.), 1:3 Tyler Kumbu (68.), 1:4 Hannes Mario Kersten (85.), 2:4 Antonius Bleck (89.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 45