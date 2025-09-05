Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unglaublichen 7:1 (3:1) fegte die Mannschaft der SG Sargstedt / Germania HBS II den SV Lok Aschersleben am Freitag vom Platz.

Sargstedt/MTU. Im Spiel zwischen Sargstedt und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 7:1 (3:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Jannis Göring (SV Lok Aschersleben e.V.) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Marius Enge den Ball ins Netz (16.).

1:1 im Duell zwischen SG Sargstedt / Germania HBS II und SV Lok Aschersleben – Minute 16

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Enge, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 zu erweitern (86.). Die Halberstädter sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter (71. Roßmann), Kühnau (37. Holstein), Albrecht, Abazid (46. Schindler), Herbst (54. Kurzbach), Hotopp, Enge, Henning (41. Hartmann), Natow, Michl

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Ivanchenko (21. Thon), Stemmler (33. Fricke), Göring, Scherf, Ivanchenko, Gurr (27. Schimpff), Breyer, Block, Miroshnichenko, Stopin

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36