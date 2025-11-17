Ergebnis 8. Spieltag 0:0 – TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen spielen unentschieden
Für den Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst endete das Duell mit der NSG Gräfenhainichen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.
Zerbst/anhalt/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen. 73 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jan Fronske (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr
- Austragungsort: Zerbst/anhalt
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III
- Spieltag: 8
TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen im Gleichstand – 0:0
Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz fünf.
Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen
TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz, Friedrich, Hahn, Albrecht, Abdulrahman (64. Henning), Hanuszkiewicz, Geilich, Hänsel, Pötzschke, Nehring
NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Schmidt, Simon, Stockmann, Lüdtke (46. Jaschinski), Schindler (66. Brückner), Störer, Effenberger (78. Berger), Plonski, Brückner, Gebele (46. Kienitz)
; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73