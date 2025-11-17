Für den Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst endete das Duell mit der NSG Gräfenhainichen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Zerbst/anhalt/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen. 73 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jan Fronske (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz, Friedrich, Hahn, Albrecht, Abdulrahman (64. Henning), Hanuszkiewicz, Geilich, Hänsel, Pötzschke, Nehring

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Schmidt, Simon, Stockmann, Lüdtke (46. Jaschinski), Schindler (66. Brückner), Störer, Effenberger (78. Berger), Plonski, Brückner, Gebele (46. Kienitz)

; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73