Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 und die NSG Waldersee/Mildensee ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

Jeremy Gladosch traf für die NSG Waldersee/Mildensee in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz (24.).

Die Dessauer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Etienne Presche traf in Spielminute 41. Der Dessauer SV 97 e.V. hinkte drei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). 3:3. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Kern schoss und traf in der 90. Spielminute zum zweiten Mal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Eßbach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – Eßbach, (28. Miertsch)

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Kern, Noth, Gladosch, Meiling, Rintelmann (46. Appelt), Presche (81. Schmidt), Wünsche, Richter (46. Klausner), Rücker, Wille (26. Benedix)

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22