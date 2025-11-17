Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Heimverein TSV Rot-Weiß Zerbst gegen die NSG Gräfenhainichen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2 haben 73 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und der NSG Gräfenhainichen verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Jan Fronske (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

0:0 im Duell zwischen TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen –

Die Zerbster sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel, Abdulrahman (64. Henning), Schmitz, Hanuszkiewicz, Friedrich, Nehring, Pötzschke, Hahn, Geilich, Albrecht

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Effenberger (78. Berger), Störer, Gebele (46. Kienitz), Brückner, Lüdtke (46. Jaschinski), Simon, Plonski, Stockmann, Schmidt, Schindler (66. Brückner)

; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73