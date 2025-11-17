Ein 4:4 (1:3)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Dessauer SV 97 und NSG Waldersee/Mildensee am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 und die NSG Waldersee/Mildensee ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

Nach nur zwölf Minuten schoss Jeremy Gladosch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Elias Kern (24.) erzielt wurde.

24. Minute: Dessauer SV 97 liegt 0:2 zurück

Die Dessauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Etienne Presche traf in der 41. Spielminute. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Dessauer schließlich auch mal zum Zug: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Dessauer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Kern schoss und traf in der 90. Minute noch einmal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Bereits eine Spielminute später konnte Eßbach (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erzielen (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – Eßbach, (28. Miertsch)

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Presche (81. Schmidt), Noth, Rücker, Richter (46. Klausner), Rintelmann (46. Appelt), Kern, Gladosch, Wünsche, Meiling, Wille (26. Benedix)

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22