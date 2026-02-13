Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: In der Partie am Freitag war die JSG Lutherkicker gegenüber dem TSV Rot-Weiß Zerbst machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

Wittenberg/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Zaddach mit 1:3 (0:1) gegen Zerbst eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Ronny Plenz (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Daniel Gallasch am Ende der ersten Halbzeit, als Louis Rauschenbach für Zerbst traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst musste noch einmal Gelb hinnehmen (50.). Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Paul Zager den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (52.).

JSG Lutherkicker und TSV Rot-Weiß Zerbst – 1:1 in Minute 52

Unentschieden. Zerbsts Jannis Syring konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Toni Luis Albrecht den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (77.). Damit war der Triumph der Zerbster gesichert. Die JSG Lutherkicker rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – TSV Rot-Weiß Zerbst

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Mrasek, Grabo (46. Renner), Kautzsch, Hassani (46. Henze), Dorn, Mateus, Geißler (82. Kiewel), Staack (67. Haberzeth), Zager (67. Körner), Sprenger

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel (62. Syring), Becker, Friedrich, Rauschenbach, Nehring (62. Abdulrahman), Hanuszkiewicz, Geilich, Schmitz, Albrecht (89. Schmidt), Hahn

Tore: 0:1 Louis Rauschenbach (42.), 1:1 Paul Zager (52.), 1:2 Jannis Syring (63.), 1:3 Toni Luis Albrecht (77.); Schiedsrichter: Ronny Plenz (Wittenberg); Zuschauer: 45