Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Gastgeber SV Arminia Magdeburg gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg ist gleichauf geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

1:1 Ausgleich im Spiel SV Arminia Magdeburg gegen SV Fortuna Magdeburg – 40. Minute

In Spielminute 23 musste der Schiedsrichter handeln. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Wendvim Kevin Tapsoba den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für die SV Fortuna Magdeburg erzielte (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Diener (55. Hering), Stackfleth, Schultz, Scharfe, May, Gerlach (46. Reka), Hättasch, Schoendube, Jakob (46. Johnson)

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Czerwenka, Rößner (74. Anwaar), Tapsoba (55. Brosius), Mensing, Starikovskiy, Nyarko, Fleck, Mohibi (46. Drizari), Böttcher, Meister

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61