Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 29 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Dessauer SV 97.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 5:3 (2:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Kai Kozlowski für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (16.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen in Minute 16 2:0 in Führung

Dann waren die abgeschlagenen Dessauer dran: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Seelig traf in Spielminute 49 zum zweiten Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. traf in der 54. Spielminute noch einmal. 3:3. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig versenkte den Ball in Minute 75 ein weiteres Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Kilian Konicki, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 auszubauen (89.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Loschwitz, Kaziur, Kozlowski, Giss, Konicki, Schröter, Schlömer (46. Walther), Marku (62. Baum), Brand

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29