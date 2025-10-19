Für den SV 1890 Westerhausen endete der 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Haldensleber SC mit 2:3 (0:1).

Die Westerhausener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 19 von Hannes Lehmann ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Haldenslebern eine unerwartete Führung ein. Das zweite Tor konnten die Haldensleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lenny Joshua Boege den Ball ins Netz.

SV 1890 Westerhausen liegt 0:2 zurück – Minute 66

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Justin Masur den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Westerhausener aber nicht mehr wettmachen. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Westerhausener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Demirovic (46. Gönülcan), Brahmann (46. Kale), Dantas Caldas, H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira), Masaka, Ribeiro De Oliveira, Masur, M. Lehmann, Gomes Paranagua, Miranda Conceicao

Haldensleber SC: Switala – Hebekerl (40. Sengewald), Bögelsack (46. Al Samour), Krüger (53. Ebel), Hüttl, Thieke (82. Hevekerl), Schunaew, Grabenberg (71. Wille), Mäde, Boege, Hartmann

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145