Der Nachwuchs FC Landsberg errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 30 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Kevin Lucas (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zerbster konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Justin-Joel Koch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Koch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (66.). Damit war der Sieg der Landsberger gesichert. Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Lorenz, Gebhardt (55. Lorbeer), Ketzel, Weygant, Koch, Ludwig, Perll, Scheller, Hirschel (64. Schmidt), Schneider

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hahn, Albrecht (16. Becker), Schmitz (83. Henning), Hänsel, Schöne (37. Syring), Geilich, Friedrich, Thielen (24. Nehring), Hanuszkiewicz, Pötzschke

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30