Der SV Blau-Rot Pratau U19 erzielte am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 66 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Pratau – Dessau: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Jeremy Gabe Noth (NSG Wa-Mi-Dessau 97) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte einmal Gelb ein (39.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wittenberger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 13 erzielt.

1:1 für SV Blau-Rot Pratau U19 und NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 57. Minute

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Geißler den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.). Damit war der Sieg der Wittenberger entschieden. Die Wittenberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Geißler, Kruse, Carius, Richter, Al Falougi, Kühnl, Bullert (25. Kobsa), Viola, Röthing (46. Pötzsch), Bilke (31. Alnazzal)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Wille, Zuchowski, Benedix, Rettig (62. Rintelmann), Lautenschläger, Tanz, Wolter, Bahn, Lauenroth, Noth (36. Wünsche)

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66