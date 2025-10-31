Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Waldersee/Mildensee freuen.

Wittenberg/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SV Blau-Rot Pratau U19 nach einem deutlichen Rückstand die NSG Waldersee/Mildensee mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Jeremy Gladosch für Waldersee/Mildensee traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mohammad Kalboun den Ball ins Netz (31.).

31. Minute SV Blau-Rot Pratau U19 auf Augenhöhe mit NSG Waldersee/Mildensee – 1:1

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Alnazzal, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Pratau U19 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Kruse, Almaao, Trenkhorst (26. Hilgenhof), Mustafa, Abendroth, Küpper, Al Falougi, Kalboun, Alnazzal, Pötzsch

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Meiling, Presche, Rudolph, Wünsche (71. Kuster), Rintelmann (46. Richter), Gladosch, Schmidt, Kern, Klausner, Rücker

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40