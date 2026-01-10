Beim United Cup steht Polen zum dritten Mal in Serie im Finale. Dort geht es unter anderem gegen eine Spielerin, die in diesem Jahr noch gar nicht verloren hat.

Sydney - Die Schweiz und Polen stehen beim United Cup in Sydney im Finale. Angeführt von der starken Belinda Bencic setzte sich die Schweiz gegen Belgien mit 2:1 durch. Danach bezwang Polen die USA ebenfalls mit 2:1 und erreichte beim Team-Wettbewerb der Tennisprofis damit zum dritten Mal in Serie das Endspiel. In den vergangenen beiden Jahren setzte es für Polen aber jeweils Niederlagen, 2024 gegen Deutschland.

Die Schweiz konnte sich erneut auf Bencic verlassen. Die 28-Jährige gewann zunächst ihr Einzel gegen die Belgierin Elise Mertens mit 6:3, 4:6, 7:6 (7:0) und blieb damit auch in ihrem vierten Einzel beim United Cup ungeschlagen. Weil Routinier Stan Wawrinka danach gegen Zizou Bergs mit 3:6, 7:6 (7:4), 3:6 verlor, musste die Entscheidung im Mixed fallen. Hier setzte sich Bencic an der Seite von Jakub Paul gegen Mertens und Bergs mit 6:3, 0:6, 10:5 durch und blieb damit auch im Mixed ungeschlagen.

Gauff siegt und verliert

Bei den USA stand Coco Gauff im Fokus. Die Nummer vier der Welt gewann das Top-Duell gegen die polnische Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek überraschend deutlich mit 6:4, 6:2 und zeigte dabei eine Woche vor Beginn der Australian Open eine starke Leistung. Weil zuvor Taylor Fritz aber gegen Hubert Hurkacz mit 6:7 (1:7), 6:7 (2:7) verloren hatte, musste auch im zweiten Halbfinale die Entscheidung im Mixed-Doppel fallen. Hier verlor Gauff an der Seite von Christian Harrison gegen Katarzyna Kawa und Jan Zielinski mit 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).

Zverev trainiert schon in Melbourne

Das deutsche Team um Alexander Zverev und Eva Lys hatte den Einzug ins Viertelfinale nach einem 3:0 gegen die Niederlande und einem 0:3 gegen Polen verpasst. Zverev bereitet sich deshalb bereits seit ein paar Tagen in Melbourne auf die am 18. Januar beginnenden Australian Open vor. Im vergangenen Jahr stand der Weltranglisten-Dritte beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Finale, wo er sich dem Italiener Jannik Sinner in drei Sätzen geschlagen geben musste.