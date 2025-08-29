Der SV Blau-Rot Pratau U19 unter Leitung von Trainer Maximilian Preuß feierte einen deutlichen Erfolg über die SG Aken/Paschl. mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie.

Wittenberg/MTU. Die 90 Besucher auf dem Ludwig Jahn Sportplatz haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen das Team aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Leon Abendroth für Pratau traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Pratau noch einen drauf: In Minute 76 wurde ein weiteres Tor durch Majd Alnazzal erzielt.

SV Blau-Rot Pratau U19 mit 2:0 vorne – Minute 76

Der Siegeszug der Wittenberger brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Kamal Mustafa, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (89.). Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Mustafa, Bilke, Almaao, Richter, Abendroth, Kühnl (30. Röthing), Alnazzal, Kobsa, Pötzsch (55. Trenkhorst)

SG Aken/Paschl.: Hacker – Porsch (25. Al Hussein), Nguyen, Zakhel, Schulze, Hartwig, Nethe, Khan, Al Mahmoud, Sulaiman (25. Schulz), Laubmeier

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90