Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 20 Besuchern der Sportanlage geboten. Die Brehnaer setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Pratau durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Ben Dubiel für Brehna traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Brehna noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Dominik Janas erzielt.

Minute 55: United 4 Lions (Brehna) liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Brehnaer brach nicht ab. Minute 65: Brehna traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Kott ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.05.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Brehna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der United 4 Lions (Brehna) kassierte einmal Gelb.

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Florian Bau den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (67.). Damit war der Triumph der Brehnaer entschieden.

Aufstellung und Statistik: United 4 Lions (Brehna) – SV Blau-Rot Pratau U19

United 4 Lions (Brehna): Heerdegen – Hoffmann, Pechstedt (83. Kopf), Dubiel (68. Seyring), Reinhardt (34. Janas), Donath (46. Bau), Kott, Schumann, Fiala, Schäpe, Reißauer (77. Rathmann)

SV Blau-Rot Pratau U19: – Küpper, Kruse, (86. Al Fadel Al Mahamid), Kobsa, Pötzsch, Alnazzal, Al Falougi, Röthing

Tore: 1:0 Ben Dubiel (3.), 2:0 Dominik Janas (55.), 3:0 Maximilian Kott (65.), 4:0 Florian Bau (67.); Schiedsrichter: Jens Nitsche (Zörbig); Zuschauer: 20