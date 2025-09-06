Die NSG Gräfenhainichen errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 50 Zuschauern einen klaren 5:2 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Gräfenhainichen/MTU. Am Samstag haben sich die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (3:1).

Elias Alexander Brückner (NSG Gräfenhainichen) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Gräfenhainicher konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Sandro Seidel der Torschütze (14.).

NSG Gräfenhainichen Kopf an Kopf mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 14

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Die Partie blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Hannusch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:2 festigte (79.). Damit war der Triumph der Gräfenhainicher entschieden. Die Gräfenhainicher sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – L. A. Brückner, Stockmann, Störer (46. Grimm), E. A. Brückner, Schindler, Gebele (46. Kluger), Vetter (46. Thomae), Jaschinski (76. Zimmermann), Plonski, Effenberger (46. Hannusch)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Hartung (41. Toldea), Kietz, Loschwitz, Marku, Kozlowski, Brand, Seelig, Giss, Seidel, Schröter

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50