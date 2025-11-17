Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Heimverein TSV Rot-Weiß Zerbst gegen die NSG Gräfenhainichen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2 haben 73 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und der NSG Gräfenhainichen verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jan Fronske (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Die Zerbster sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Friedrich, Hahn, Albrecht, Schmitz, Abdulrahman (64. Henning), Geilich, Nehring, Hänsel, Pötzschke, Hanuszkiewicz

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Störer, Schmidt, Brückner, Lüdtke (46. Jaschinski), Effenberger (78. Berger), Stockmann, Simon, Plonski, Gebele (46. Kienitz), Schindler (66. Brückner)

; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73