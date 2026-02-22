Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: An diesem Sonntag hat der Dessauer SV 97 im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen die SG 1948 Reppichau unterlag das Team von Christoph Suren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Christoph Suren hat am Sonntag vor 12 Zuschauern auf dem Sportplatz Kienfichten ganze sechs Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:6 (0:5).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Julian Stock für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Reppichauer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Stock der Torschütze (20.).

Dessauer SV 97 hinkt 0:2 hinterher – 20. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es sah nicht gut aus für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Wollmerstädt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 auszubauen (72.). Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Ehrenberg, Storm, Gassner, Pelz, Hamann (25. Bachmann), Stock (46. Marx), Wollmerstädt (78. Künkler), Wartemann

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12