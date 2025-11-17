Für den Gastgeber Dessauer SV 97 endete das Spiel gegen die NSG Waldersee/Mildensee am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 4:4 (1:3)-Punkteteilung.

Nach nur zwölf Minuten schoss Jeremy Gladosch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Elias Kern (24.) erzielt wurde.

Dessauer SV 97 gerät 0:2 ins Hintertreffen – 24. Minute

Dann verbuchten die Dessauer noch einen Erfolg. Etienne Presche versenkte den Ball in Spielminute 41. Der Dessauer SV 97 e.V. war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). Unentschieden. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Kern traf in Minute 90 noch einmal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Eßbach den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team errang (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – (28. Miertsch), Eßbach

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Wille (26. Benedix), Richter (46. Klausner), Kern, Gladosch, Rintelmann (46. Appelt), Noth, Rücker, Meiling, Presche (81. Schmidt), Wünsche

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22