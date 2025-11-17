Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Zerbst/anhalt/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen. 73 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2. Schiri Jan Fronske (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Die Zerbster sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hahn, Schmitz, Hänsel, Hanuszkiewicz, Albrecht, Nehring, Geilich, Abdulrahman (64. Henning), Pötzschke, Friedrich

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Gebele (46. Kienitz), Plonski, Brückner, Lüdtke (46. Jaschinski), Effenberger (78. Berger), Störer, Schmidt, Schindler (66. Brückner), Stockmann, Simon

; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73