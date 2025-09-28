Für den TSV Rot-Weiß Zerbst endete der 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:3 (1:1).

Zerbst/anhalt/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Sonntag 2:3 (1:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Louis Rauschenbach das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Zerbster konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Luca Seelig der Torschütze (44.).

44. Minute TSV Rot-Weiß Zerbst und 1. FC Bitterfeld-Wolfen im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Joel Kietz/Bitterfeld-Wolfen (48 und 78.). Spielstand 3:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Vincent Geilich, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+5). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TSV Rot-Weiß Zerbst wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hanuszkiewicz, Friedrich, Hänsel, Geilich, Becker, Pötzschke, Nehring, Hahn, Rauschenbach, Schmitz

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kozlowski, Hartung, Seidel, Kaziur, Konicki, Marku, Giss, Schröter, Kietz, Seelig

Tore: 1:0 Louis Rauschenbach (31.), 1:1 Luca Seelig (44.), 1:2 Joel Kietz (48.), 1:3 Joel Kietz (78.), 2:3 Vincent Geilich (90.+5); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75