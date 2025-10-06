Spaniens Meister fliegt für ein Ligaspiel in die USA, ein italienischer Traditionsclub tritt in der Serie A in Australien an. Die UEFA gibt grünes Licht für die Pläne - wenn auch widerwillig.

Nyon - AC Mailand und der FC Barcelona dürfen Ligaspiele im Ausland bestreiten. Entsprechenden Anträgen des italienischen und spanischen Verbandes stimmte die Europäische Fußball-Union zu - wenn auch „widerstrebend“, wie es in einer UEFA-Mitteilung hieß. Das spanische Ligaspiel zwischen dem FC Villarreal und Barça darf im Dezember demnach in Miami (USA) stattfinden. Austragungsort der Serie-A-Partie Mailand gegen Como im Februar ist Perth (Australien).

„Ausnahmsweise“ zugestimmt habe die UEFA den Anträgen, weil auf FIFA-Ebene Lücken im Reglement bestünden. Die FIFA-Regelungen würden aber überarbeitet. „Es ist zwar bedauerlich, dass diese beiden Spiele stattfinden müssen, aber diese Entscheidung ist eine Ausnahme und darf nicht als Präzedenzfall angesehen werden“, wird UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in der Mitteilung zitiert.

„Ligaspiele sollten auf heimischem Boden ausgetragen werden“, forderte Ceferin. „Alles andere würde treue Fans benachteiligen und möglicherweise zu Verzerrungen im Wettbewerb führen.“ Die Haltung der UEFA sei klar: „Wir wollen die Integrität der nationalen Ligen schützen und sicherstellen, dass der Fußball in seiner heimischen Umgebung verankert bleibt.“