Wittenberg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die JSG Lutherkicker und die NSG Wa-Mi-Dessau 97 am Freitag 3:2 (2:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Sajjad Gholami (JSG Lutherkicker) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jeremy Gabe Noth den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (32.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte jetzt einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Es blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Unmittelbar darauf gelang es Caleb Marcellus Dorn, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der JSGer zu entscheiden (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Mateus, Sommer, Wagner, Kießling, Schmidt (67. Jentzsch), Müller (46. Sprenger), Gholami, Zager (75. Hassani), Rath, Dorn

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Battke – Rintelmann, Noth, Lauenroth, Rettig, Tanz, Pfeiffer (46. Matthey), Wolter, Bahn (46. Wünsche), Zuchowski, Wille (76. Kirsch)

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20