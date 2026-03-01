Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Dessauer SV 97 heimste die JSG Lutherkicker am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 am Sonntag 2:1 (1:0) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Caleb Marcellus Dorn für JSG traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 3 erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Die JSG Lutherkicker kassierte einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte die JSG Lutherkicker noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Paul Zager (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Elf erzielen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Zwarg, Zager, Trenkhorst (46. Schneegaß), Mateus, Henze (44. Jenzsch), Dorn, Grabo, Jentzsch, Mrasek, Kautzsch

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15