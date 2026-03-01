Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: An diesem Sonntag hat der SV Mertendorf auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg unterlag das Team von Michael Schöppe mit 0:5 (0:3).

Mertendorf/MTU. Das Match zwischen Mertendorf und Naumburg ist mit einer klaren 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Spieler Nummer 7 (SG Fortuna Leißling / SC Naumburg) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SV Mertendorf hinkt 0:2 hinterher – Minute 33

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 20 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (67.). Damit war der Erfolg der Naumburger gesichert. Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Mertendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Roßner (77. Heidler), Mehlig, Pöhlandt, Seyfarth, Kusch, Jurke, Schmidt, Weibezahl (39. Below), Boltze (46. Bakhet), Schumann (77. Stolze)

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40