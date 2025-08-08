Die JSG Lutherkicker errang am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Die JSG Lutherkicker und die NSG Wa-Mi-Dessau 97 haben sich am Freitag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Sajjad Gholami für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Jeremy Gabe Noth (32.).

Minute 32 JSG Lutherkicker gleichauf mit NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte jetzt einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Es blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Caleb Marcellus Dorn den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus JSG sicherte (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Lutherkicker rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Mateus, Müller (46. Sprenger), Dorn, Schmidt (67. Jentzsch), Gholami, Rath, Wagner, Kießling, Sommer, Zager (75. Hassani)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Bahn (46. Wünsche), Zuchowski, Wille (76. Kirsch), Wolter, Rettig, Pfeiffer (46. Matthey), Rintelmann, Noth, Lauenroth, Tanz

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20