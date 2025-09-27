Kantersieg für die NSG Gräfenhainichen: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die SG 1948 Reppichau feiern. Vor 65 Zuschauern gewann das Team 18:1 (10:0).

Gräfenhainichen/MTU. Gleich 18 mal hat die NSG Gräfenhainichen am Samstag gegen die Rivalen aus Reppichau eingenetzt. 18:1 (10:0) für die Gräfenhainicher.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Elias Alexander Brückner (NSG Gräfenhainichen) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Gräfenhainicher legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Tim Schindler der Torschütze (15.).

NSG Gräfenhainichen führt in Minute 15 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG Gräfenhainichen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Hannusch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 18:1 zu erweitern (89.). Die Gräfenhainicher sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Plonski, E. A. Brückner (46. Berger), Kluger (21. Gebele), Vetter (60. Hannusch), Stockmann (46. Marquardt), Jaschinski (46. Zimmermann), Schindler, Störer, Effenberger, L. A. Brückner

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Gassner, Bachmann, Stock, Wollmerstädt, Marx, Storm, Reuter, Ehrenberg, Pelz

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65