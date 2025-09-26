Für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Nachwuchs FC Landsberg mit 1:2 (0:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag haben sich die NSG Waldersee/Mildensee und der Nachwuchs FC Landsberg ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Yannis Noah Scheller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

1:1 im Duell zwischen NSG Waldersee/Mildensee und Nachwuchs FC Landsberg – Minute 61

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Max Hellie den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Landsberg sicherte (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die NSG Waldersee/Mildensee wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nachwuchs FC Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – Nachwuchs FC Landsberg

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Wünsche, Klausner (46. Richter), Wille, Rücker (46. Rintelmann), Noth, Kuster (59. Rettig), Rudolph (46. Appelt), Meiling (59. Schmidt), Presche, Kern

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Lorenz, Gauck (12. Hellie), Ludwig, Scheller, Perll, Weygant, Koch (78. Schmidt), Gebhardt (55. Lorbeer), Ketzel, Schneider

Tore: 0:1 Yannis Noah Scheller (26.), 1:1 Elias Kern (61.), 1:2 Max Hellie (66.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 80