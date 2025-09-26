Handball SCM will den Klub-WM-Pokal zurück nach Hause holen
Zum fünften Mal in Serie nimmt der SC Magdeburg an der Klub-Weltmeisterschaft teil. Nach der bitteren Final-Niederlage im Vorjahr nehmen die Grün-Roten nun wieder den Titel ins Visier.
26.09.2025, 18:01
Kairo/Magdeburg - Der 27:26-Erfolg gegen Wisla Plock war noch gar nicht richtig verarbeitet, da saßen die Handballer des SC Magdeburg bereits wieder im Mannschaftsbus. Nur etwas mehr als zwölf Stunden nach der Schlusssirene ging es für die Grün-Roten zum Flughafen nach Berlin, wo der Flieger zur Klub-WM abhob. Am Sonnabend (14.30 Uhr/Dyn) bestreitet der SCM seine erste Partie gegen die California Eagles. Zweiter Gruppengegner ist am Sonntag zur selben Zeit Sharjah SC.