Eine Niederlage für die SG 1948 Reppichau besiegelte den 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Lutherkicker mit 1:2 (1:0).

Osternienburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Reppichauer Hausherren am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen die JSG Lutherkicker verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Gleich nach Anpfiff schoss Phillipp Maximilian Storm das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Reppichauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Elias Sprenger der Torschütze (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

SG 1948 Reppichau und JSG Lutherkicker – 1:1 in Minute 69

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Maddox Müller (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG 1948 Reppichau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 91 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – JSG Lutherkicker

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Bachmann, Gastberg, Pelz, Müller (46. Marx), Stock, Gassner, Storm, Wartemann (46. Hamann), Ehrenberg

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Mateus, Müller (90. Polley), Jentzsch, Dorn, Giersch (75. Haberzeth), Henze, Müller (46. Hassani), Sprenger, Mrasek (85. Hackl), Kautzsch

Tore: 1:0 Phillipp Maximilian Storm (10.), 1:1 Elias Sprenger (69.), 1:2 Maddox Müller (82.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35