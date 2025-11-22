Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte dem SV Blau-Rot Pratau U19 ein 5:4 (2:2)-Triumph über die SG 1948 Reppichau.

Wittenberg/MTU. Der SV Blau-Rot Pratau U19 und die SG 1948 Reppichau haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (2:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Fritz Haberzeth für Pratau traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Julian Stock den Ball ins Netz (8.).

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Reppichau erspielte sich die Führung. Teo Thomas Ehrenberg versenkte den Ball in Spielminute 15. Die Wittenberger blieben ihnen auf den Fersen. Leon Abendroth schoss und traf in Spielminute 33. Unentschieden. Die Reppichauer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Teo Thomas Ehrenberg schoss und traf in Minute 52, gefolgt von Tim Wollmerstädt (58.). Die Wittenberger blieben ihnen auf den Fersen. Anas Almaao versenkte den Ball in Spielminute 72, gefolgt von Mohammad Kalboun (76.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Blau-Rot Pratau U19 musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Majd Alnazzal (Pratau) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wittenberger Mannschaft erzielen (82.). Die Wittenberger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG 1948 Reppichau

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Almaao, Kalboun, Küpper, Richter (21. Weinelt), Alnazzal, Abendroth, Haberzeth (46. Röthing), Bilke (21. Schuffenhauer)

SG 1948 Reppichau: Storm – Pelz, Stock, Gassner, Wartemann, Böhme, Bachmann, Ehrenberg, Wollmerstädt

Tore: 1:0 Fritz Haberzeth (7.), 1:1 Julian Stock (8.), 1:2 Teo Thomas Ehrenberg (15.), 2:2 Leon Abendroth (33.), 2:3 Teo Thomas Ehrenberg (52.), 2:4 Tim Wollmerstädt (58.), 3:4 Anas Almaao (72.), 4:4 Mohammad Kalboun (76.), 5:4 Majd Alnazzal (82.); Schiedsrichter: Holger Degenhardt (Coswig); Zuschauer: 20