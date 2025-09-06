Der NSG Gräfenhainichen glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 5:2 (3:1) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gräfenhainichen/MTU. Die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 5:2 (3:1).

Elias Alexander Brückner (NSG Gräfenhainichen) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sandro Seidel den Ball ins Netz (14.).

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Es blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Hannusch (Gräfenhainichen) den Ball erneut über die Linie bringen (79.). Mit 5:2 gingen die Gräfenhainicher als Sieger vom Platz. Die Gräfenhainicher sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Plonski, Jaschinski (76. Zimmermann), Gebele (46. Kluger), Effenberger (46. Hannusch), E. A. Brückner, Störer (46. Grimm), L. A. Brückner, Vetter (46. Thomae), Schindler, Stockmann

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Kietz, Kozlowski, Brand, Loschwitz, Hartung (41. Toldea), Marku, Giss, Seidel, Schröter

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50