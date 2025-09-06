Die NSG Gräfenhainichen erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 50 Zuschauern einen klaren 5:2 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Gräfenhainichen/MTU. Am Samstag haben sich die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Elias Alexander Brückner für Gräfenhainichen traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Sandro Seidel (14.) erzielt wurde.

1:1 für NSG Gräfenhainichen und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 14. Minute

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Es blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hannusch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 erweiterte (79.). Damit war der Erfolg der Gräfenhainicher gesichert. Die NSG Gräfenhainichen sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Plonski, Effenberger (46. Hannusch), L. A. Brückner, Störer (46. Grimm), Gebele (46. Kluger), Jaschinski (76. Zimmermann), Schindler, E. A. Brückner, Stockmann, Vetter (46. Thomae)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Hartung (41. Toldea), Seidel, Giss, Brand, Loschwitz, Kietz, Kozlowski, Marku, Schröter

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50