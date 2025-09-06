In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III kassierte die SG 1948 Reppichau am Wochenende eine üble Pleite gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst und ging 1:9 (1:3) vom Platz.

Osternienburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Christian Löbel hat am Samstag vor 39 Zuschauern auf dem Sportplatz 2 Reppichau ganze neun Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 1:9 (1:3).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Jannes Hänsel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst kassierte einmal Gelb (6.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Wollmerstädt (7.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SG 1948 Reppichau und TSV Rot-Weiß Zerbst – 7. Minute

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau steckte einmal Gelb ein. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Nach wenigen Momenten gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:9 zu festigen (70.). Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Wollmerstädt, De Wispelaere (46. Reuter), Stock, Gassner, (46. Raeck), Storm, Ehrenberg, Pelz, Hirschmann, Wartemann (53. Müller)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Friedrich, Hänsel, Geilich (40. Becker), Krüger (71. Henning), Pötzschke, Nehring, Albrecht, Hahn, Schmitz (25. Syring), Hanuszkiewicz

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39