Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:9 (1:3) verließ die SG 1948 Reppichau an diesem Wochenende den Sportplatz 2 Reppichau in Osternienburg. Der TSV Rot-Weiß Zerbst fuhr siegreich nach Hause.

Osternienburg/MTU. Die 39 Beobachter auf dem Sportplatz 2 Reppichau haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SG 1948 Reppichau ein ernüchterndes 1:9 (1:3) hinnehmen musste.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Jannes Hänsel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Rot-Weiß Zerbst musste einmal Gelb hinnehmen (6.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tim Wollmerstädt (7.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SG 1948 Reppichau und TSV Rot-Weiß Zerbst – Minute 7

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau steckte einmal Gelb ein. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Krüger den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:9 ausbaute (70.). Damit war der Sieg der Zerbster entschieden. Die Reppichauer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Pelz, Storm, De Wispelaere (46. Reuter), Ehrenberg, Hirschmann, Wartemann (53. Müller), Stock, Gassner, Wollmerstädt, (46. Raeck)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hahn, Albrecht, Geilich (40. Becker), Pötzschke, Hänsel, Friedrich, Schmitz (25. Syring), Krüger (71. Henning), Hanuszkiewicz, Nehring

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39