In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III kassierte die SG 1948 Reppichau am Wochenende eine üble Pleite gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst und ging 1:9 (1:4) vom Platz.

Osternienburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Christian Löbel hat am Samstag vor 39 Zuschauern auf dem Sportplatz 2 Reppichau ganze neun Tore kassiert. Das Spiel endete 1:9 (1:4).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Jannes Hänsel für Zerbst traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst kassierte einmal Gelb (6.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Wollmerstädt (7.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SG 1948 Reppichau und TSV Rot-Weiß Zerbst – 7. Minute

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau kassierte einmal Gelb. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Unmittelbar darauf gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:9 zu festigen (70.). Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – De Wispelaere (46. Reuter), Ehrenberg, Hirschmann, Gassner, Wartemann (53. Müller), Stock, (46. Raeck), Storm, Pelz, Wollmerstädt

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hanuszkiewicz, Pötzschke, Hänsel, Friedrich, Nehring, Albrecht, Hahn, Schmitz (25. Syring), Geilich (40. Becker), Krüger (71. Henning)

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39