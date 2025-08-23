Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: In der Partie am Samstag war die SG 1948 Reppichau gegenüber dem Dessauer SV 97 machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

Osternienburg/MTU. Vor 24 Zuschauern hat sich das Team von Christian Löbel mit 0:2 (0:0) gegen Dessau geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Franz Deutschbein (Porst OT Köthen) eine Gelbe Karte an die Reppichauer (39.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Spieler Nummer 3 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (46.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

SG 1948 Reppichau liegt 0:2 im Rückstand – Minute 79

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der Dessauer SV 97 e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Christoph Suren.

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 10 (Dessau) den Ball über die Linie bringen (79.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – Dessauer SV 97

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Meyer (17. Hirschmann), Sachse, Stock, Gassner, Hamann (36. Wartemann), Storm, Pelz, Wollmerstädt, Ehrenberg

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 0:1 (46.), 0:2 (79.); Schiedsrichter: Franz Deutschbein (Porst OT Köthen); Zuschauer: 24