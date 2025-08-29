Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III errangen Maximilian Preuß und sein Team SV Blau-Rot Pratau U19 gegen die SG Aken/Paschl. – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 90 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Leon Abendroth (SV Blau-Rot Pratau U19) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Majd Alnazzal den Ball ins Netz.

SV Blau-Rot Pratau U19 baut Vorsprung auf 2:0 aus – 76. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Kamal Mustafa, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (89.). Die Wittenberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Alnazzal, Richter, Bilke, Mustafa, Abendroth, Almaao, Kobsa, Pötzsch (55. Trenkhorst), Kühnl (30. Röthing)

SG Aken/Paschl.: Hacker – Al Mahmoud, Khan, Schulze, Porsch (25. Al Hussein), Sulaiman (25. Schulz), Hartwig, Zakhel, Nguyen, Laubmeier, Nethe

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90