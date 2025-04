Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Der Heimbonus half dem SV Blau-Rot Pratau U19 am Sonntag nicht, als er sich vor 25 Fans mit 2:4 (2:2) gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen verabschieden musste.

Wittenberg/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Blau-Rot Pratau U19 und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:2). Trotz eines starken Anfangs haben die Wittenberger Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:4 (2:2).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Majd Alnazzal das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Alnazzal den Ball ins Netz (14.).

Majd Alnazzal kickt SV Blau-Rot Pratau U19 in 2:0-Führung – 14. Minute

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 8 schoss und traf (26.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 34 Minuten legte das Team von Torsten Seidel nach und netzte zwei weitere Male ein (44, 60). Spielstand 3:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 12

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Lukas Paff den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (64.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Blau-Rot Pratau U19: – Trenkhorst, Kobsa, Al Fadel Al Mahamid, Pötzsch, Kühnl, Küpper (46. Röthing), Bullert (11. Kruse), Richter, Alnazzal, Bilke

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Konicki, Brand, Stückroth, Hartung (89. Heinicke), Busch, Seelig, Loschwitz (8. Ziekau), Rohde (81. Marku), Kietz (89. Schütze), Giss

Tore: 1:0 Majd Alnazzal (7.), 2:0 Majd Alnazzal (14.), 2:1 Nils Rohde (26.), 2:2 Luca Seelig (44.), 2:3 Charlie Lennox Ziekau (60.), 2:4 Lukas Paff (64.); Schiedsrichter: Alf Schilder (Jessen); Zuschauer: 25