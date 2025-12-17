Einen 3:2 (1:2)-Heimsieg gegen die SG 1948 Reppichau heimste der TSV Rot-Weiß Zerbst am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Zerbst/anhalt/MTU. Am Freitag haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die SG 1948 Reppichau ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:2).

Leander Nehring (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zerbster konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Pepe Böhme der Torschütze (24.).

Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Die Partie blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zerbster Mannschaft erzielen (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel (39. Albrecht), Nehring, Pötzschke, Hahn, Friedrich (31. Becker), Hanuszkiewicz (39. Henning), Geilich, Schmitz (24. Abdulrahman)

SG 1948 Reppichau: Storm – Ehrenberg, De Wispelaere, Gassner, Pelz, Wollmerstädt, Bachmann, Böhme, Stock

Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150