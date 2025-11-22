Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SV Mertendorf vor 25 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem überragenden 12:0 (6:0) durch.

Mertendorf/MTU. Die Mertendorfer haben am Samstag dem Kontrahenten aus Langendorf/Zorbau souveräne zwölf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 12:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Nach gerade einmal zwölf Minuten schoss Jason Jurke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf kassierte einmal Gelb (18.). Die Mertendorfer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Luca Elias Roßner der Torschütze (20.).

SV Mertendorf liegt in Minute 20 2:0 vorn

Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Roßner traf in Minute 26, Jurke in Minute 32, Roßner in Minute 35, Emil Burkhardt in Minute 40, Dimitrios-Dionisios Weibezahl in Minute 48 und Roßner in Minute 79. Spielstand 11:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Konstantin Walter Schmidt (Mertendorf) den Ball über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Mertendorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SV Mertendorf: Lehmann – Schumann (46. Weibezahl), Roßner (55. Bakhet), Schmidt, Burkhardt, Kuballa (36. Stolze), Schade, Mehlig, Kusch, Seyfarth, Jurke

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Rößler, Petersen, Linke, Keil, (62. Richter), Vorwerk, Böttger, Panser, Pydde (26. Sittner), Kujat

Tore: 1:0 Jason Jurke (12.), 2:0 Luca Elias Roßner (20.), 3:0 Luca Elias Roßner (26.), 4:0 Jason Jurke (32.), 5:0 Luca Elias Roßner (35.), 6:0 Emil Burkhardt (40.), 7:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (48.), 8:0 Luca Elias Roßner (51.), 9:0 Emil Burkhardt (59.), 10:0 Wael Bakhet (66.), 11:0 Anton Kusch (79.), 12:0 Konstantin Walter Schmidt (90.); Schiedsrichter: Mathias Kruse (Zeitz); Zuschauer: 25