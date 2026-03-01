Die deutschen Skispringerinnen haben im österreichischen Hinzenbach keine Chance auf die Spitze. Die Siegerin ist eine kleine Überraschung.

Hinzenbach - Skispringerin Agnes Reisch hat das Podium beim Weltcup im Hinzenbach verpasst. Die 26-Jährige kam in Oberösterreich von der Normalschanze mit Sprüngen über jeweils 82 Meter auf Rang sieben. Damit bleiben die deutschen Frauen im Skispringen weiter hinter den Erwartungen zurück.

Nicht zu schlagen war die Österreicherin Lisa Eder, die deutlich vor Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Stroem (Norwegen) gewann. Favoritin Nika Prevc, Siegerin am Samstag, konnte sich nach einem verpatzten ersten Sprung am Ende noch auf Platz drei verbessern. Der Slowenin ist der Sieg im Gesamtweltcup kaum noch zu nehmen.

Selina Freitag (Platz 10), Anna Hollandt (13.) und Katharina Schmid (16.) kamen unter die besten 20 Springerinnen. Für die 29 Jahre alte Schmid, deutsche Fahnenträgerin bei der Olympia-Eröffnungsfeier, war es einer der letzten Wettkämpfe. Sie beendet am Saisonende ihre Karriere.