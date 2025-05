Am 17. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erreichte der Gastgeber SV Merseburg 99 gegen den SC Naumburg ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Der SV Merseburg 99 und der SC Naumburg haben sich am Sonntag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Adrian Kräuter (SV Merseburg 99) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Merseburg 99 musste einmal Gelb hinnehmen (11.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Avan Shekhani den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 im Duell zwischen SV Merseburg 99 und SC Naumburg – Minute 45

Unentschieden. Merseburgs Noah Niclas Reinke konnte seinem Team in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 17

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Ludwig Am Mihr, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Naumburger zu erreichen (84.). In Spielminute 88 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SC Naumburg

SV Merseburg 99: Mehovic – Ryll, Hoffmann (46. Daoud), Küster, Kräuter, Reinke (77. Fribus), Bohm, Henze, Y. Alhussein Alramadan, Kersten, A. Alhussein Alramadan (46. Rutkovskaya)

SC Naumburg: Alikhel – Heinze, Hartmann, Schätz, Ndeve (39. Shekhani), Mahi, Schmidt, Tsymokh, Götze (88. Alshaher), Moussa, Am Mihr

Tore: 1:0 Adrian Kräuter (2.), 1:1 Avan Shekhani (45.), 2:1 Noah Niclas Reinke (45.+2), 2:2 Ludwig Am Mihr (84.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 37