Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV errangen Stefan Meißner und sein Team 1. FC Zeitz gegen den SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

4:0 – 1. FC Zeitz in der Begegnung mit SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) deutlich überlegen

Zeitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 19 Besuchern auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2 geboten. Die Zeitzer setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Langendorf durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Stefan Meißner vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Samir Aghayev das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Die Zeitzer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Aghayev der Torschütze (58.).

58. Minute: 1. FC Zeitz vorne dank Doppelpack von Samir Aghayev – 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Zeitzer brach nicht ab. Minute 77: Zeitz traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lennie Kämpfe ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

Am Ende der Partie sollte es dem 1. FC Zeitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Aghayev den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Zeitzer gesichert. Die Zeitzer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell)

1. FC Zeitz: (83. Erler) – Meyer, Michel, Exler, Aghayev, Thäle, Müller (27. Wendler), Reiche (80. Graul), Rolke, Felgenträger, Kämpfe

SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell): Bach – Perrey, Nitzschke, Mühling, Jahn, Joch, Dosdal, Heil (85. Pydde), Ostermann, Jahn, Halbauer (31. Damerau)

Tore: 1:0 Samir Aghayev (45.), 2:0 Samir Aghayev (58.), 3:0 Lennie Kämpfe (77.), 4:0 Samir Aghayev (90.+2); Schiedsrichter: Olaf Müller (Hohenmölsen); Zuschauer: 19